In Pool ertrunkene Briten konnten doch schwimmen

Die drei in einem spanischen Hotelpool ertrunkenen Mitglieder einer britischen Familie konnten nach Angaben der Mutter doch schwimmen. „Ich glaube, dass etwas mit dem Pool nicht stimmte, was das Schwimmen zu diesem Zeitpunkt für sie schwierig machte“, erklärte die Frau in einer von ihrer Londoner Kirche veröffentlichten Facebook-Mitteilung am Freitag. Der 52-jährige britische Pastor, seine neun Jahre alte Tochter und ein 16 Jahre alter Sohn waren zu Weihnachten im Pool einer Ferienanlage in Mijas in der Nähe der Küstenstadt Malaga ertrunken.