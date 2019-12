Explosion in Wohnhaus: Zweifel an Unfall-Version

Bei der Explosion in einem Reihenhaus in Rosenburg bei Horn wurde am Freitag eine junge Familie teils schwer verletzt. Laut eigenen Angaben wollte der Vater - er erlitt schwere Verbrennungen - nur sein Feuerzeug mit Gas befüllen. Die Ermittler glauben aufgrund der heftigen Zerstörung im Inneren des Gebäudes aber nicht an die Version des 27-Jährigen. Die Ermittlungen laufen.