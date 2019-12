Zwei Musterschüler - und viel Luft nach oben

„Genau das hab ich gebraucht“, freute sich Roland Leitinger über den dritten Rang beim Parallel-Riesentorlauf in Alta Badia. Es war der sechste Podestplatz von Österreichs Herren im elften Saisonrennen: zwei Siege, einmal Zweiter, dreimal Dritter. Aber: Unsere Jungs, seit drei Jahrzehnten immer die Nummer eins, sind aktuell in der Nationenwertung mit 1252 Punkten nur Dritter. Hinter Norwegen (1514) und der Schweiz (1334). Cheftrainer Andreas Puelacher bleibt cool: „Ich bin optimistisch, dass wir am Ende wieder ganz oben stehen werden.“ Die Österreicher können noch viel mehr, als sie gezeigt haben.