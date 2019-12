Hat sich Meghan auf Weihnachtskarte geschummelt?

Es sollte ein netter Gruß an die Fans sein, doch jetzt sorgt die diesjährige Weihnachtskarte von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) für Wirbel: In den sozialen Medien wird seit Montag heftig diskutiert, ob das Foto, das die beiden mit Sohn Archie zeigt, bearbeitet wurde. Die Schatten auf Meghans Gesicht seien abgeflacht und würden eindeutig darauf hinweisen, dass sie erst später ins Bild geschnitten wurde, heißt es in Kommentaren auf Twitter.