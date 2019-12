Autolenker (72) kollabiert während der Fahrt: Tot

Reanimation erfolglos

Der 72-Jährige wurde nach Eintreffen der Rettung umgehend erstversorgt. „Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt verstarb der Lenker noch an der Unfallstelle“, so die Ermittler weiter. Die Beifahrerin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Zur Abklärung der genauen Todesursache wurde eine sanitätspolizeiliche Obduktion angeordnet. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.