Gesundheit ist das schönste Geschenk

Das auch Austrias Christian Schoissengeyr, den kurz vorm ComebackMitte Oktober ein Knorpeldefekt im Knie lahmlegte,durchzieht. Nach kurzem Weihnachtsbesuch mit Gattin und Kids bei Freunden in Bosnien sind wieder Heimtraining und Massage-Therapien angesagt. „Ich will darüber, was mir passiert ist, gar nicht zu viel nachdenken“, so der Innenverteidiger. „Von einer Verletzung zur nächsten, viermal in sechs Monaten operiert - das war furchtbar, wünschst du keinem.“