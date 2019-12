Der gelbe Weihnachtsengel auf den Straßen Tirols

Einen schlimmeren Zeitpunkt gibt es wohl kaum für eine Panne, aber auch am Heiligen Abend wird so mancher Tiroler Autofahrer zum Pechvogel. Im Schnitt kommt es in der Nacht auf den 25. Dezember zu 21 Einsätzen – das sind immerhin nur halb so viele wie in einer normalen Nacht! Am Heiligen Abend hat jeder zweite ÖAMTC-Stützpunkt in Tirol offen, das sind sechs mit jeweils einem Pannenfahrer und einem Abschlepper. In Innsbruck ist heuer der langjährige Mitarbeiter Michael Haller zum dritten Mal in 13 Jahren am Zug.