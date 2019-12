Feldhofer marschiert zum WAC

Wenn alles so läuft, wie im Vorfeld ausverhandelt, wird Ferdl Feldhofer in Wolfsberg landen. Der 40-jährige Vorauer, der in Lafnitz tolle Arbeit geleistet hat, soll Interimscoach Mohamed Sahli ablösen und im Frühjahr trotz möglichen Umbaus (für Torjäger Shon Weissman und Kapitän Michael Sollbauer gibt’s Interesse aus dem Ausland) den erfolgreichen Weg von Ex-Coach Gerhard Struber fortsetzen. Mit Europacup-Einnahmen von mehr als sechs Millionen Euro gäbe es auch Handlungsspielraum für etwaige Verstärkungen.