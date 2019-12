Blitz-Wechsel! Ancelotti neuer Everton-Trainer

„Er ist einer der besten Trainer des Weltfußballs und ein Gewinnertyp, der in jeder wichtigen europäischen Liga bemerkenswerte Erfolge erzielt hat“, sagte Evertons Fußball-Direktor Marcel Brands am Samstag über den einstigen Coach von Real Madrid und Bayern München. Ancelotti geht voll Energie in die neue Aufgabe: „Das ist ein großer Klub mit einer reichen Geschichte und einer leidenschaftlichen Fan-Basis. Vom Klub gibt es eine klare Vision, Erfolge und Trophäen zu holen.“