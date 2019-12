Aufregung um geheimen Mitschnitt von SPÖ-Sitzung

Geheimer Audiomitschnitt „sehr bedenklich“

Rendi-Wagner kritisierte die Abspielung des Audiomitschnitts noch in der Sendung als „sehr bedenklich“. Es seien mehr als 100 Personen anwesend gewesen, die nicht gewusst hätten, dass heimlich Tonaufzeichnungen gemacht worden seien, das „verwundere“ sie schon sehr. Die Aussagen Deutschs seien so gefallen und stimmten „wahrscheinlich in der Situation, in der sie getätigt wurden“, inzwischen habe man aber „einen wichtigen Beschluss gefasst“ und ein „ausgeglichenes Budget für 2020 fassen können“. Man halte auch weiter am Budgetpfad fest, bis 2025 schuldenfrei zu sein.