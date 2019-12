Neunjähriger von Klein-Lkw verletzt

Gegen 12.55 Uhr wollte der neunjährige Grazer in der Sparbersbachgasse die Fahrbahn überqueren. Nach seinen Angaben habe er sich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen befunden und nur den Oberkörper nach vorne gestreckt, um die Verkehrslage einsehen zu können. Dabei wurde er vom rechten Außenspiegel eines in nordöstliche Richtung fahrenden Kleintransporters, gelenkt von einer 61-Jährigen aus Graz, im Bereich der Schulter und des Kopfes erfasst und zu Boden gestoßen. Der Neunjährige erlitt eine schwere Schlüsselbeinverletzung, wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert und dort ambulant behandelt. Die Fahrzeuglenkerin gab an, lediglich ein Anstoßgeräusch wahrgenommen, den Buben jedoch nicht gesehen zu haben. Unmittelbar nach dem Anprall hatte sie angehalten und Erste Hilfe geleistet.