Bub von Auto erfasst und meterweit mitgeschleift

Die 46-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto in der Josef-Egger-Straße unterwegs und wollte bei der Kreuzung in die Maximilianstraße einbiegen. Im Kreuzungsbereich überquerte gerade der Sechsjährige mit seinem Tretroller auf dem Schutzweg die Straße. Als er sich ungefähr in der Straßenmitte befand, wurde der Bub vom Pkw der Lenkerin frontal erfasst.