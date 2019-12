Skifahrer (20) prallt gegen Baum und stirbt

Am Stubnerkogel im Skigebiet von Gastein in Salzburg ereignete sich am Mittwoch ein tödlicher Skiunfall. Ein 20-jähriger Däne fuhr auf der Angertalabfahrt die Piste hinab, dürfte sich nach einer Kuppe auf der stark gefrorenen Piste verschnitten haben und stürzte über den Pistenrand in den angrenzenden Wald.