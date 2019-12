Stadt Linz ist sich bei Begrünung nicht „grün“

3000 m² Wald roden und bebauen

Während in der Innenstadt derzeit einzelne Bäume für Zwist sorgen, ist es in Urfahr gleich ein ganzer Wald. Nahe der JKU will ein Linzer Unternehmen auf einem als Grünland gewidmeten Grundstück für ihren Neubau 3000 m² Wald roden und bebauen. „Derartigen Umwidmungsplänen muss von Anfang an eine klare Absage erteilt werden“, betont Grünen-Umweltstadträtin Eva Schobesberger.