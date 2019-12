Keine Android-Handys mit Google mehr in der Türkei

Alle Geräte mit Google-Diensten betroffen

Betroffen sind Geräte, auf denen Android inklusive Google-Diensten wie GMail, Google Maps oder der Google-Suche vorinstalliert ist - also im Grunde alle. Android-Smartphones ohne Google-Dienste wären demnach erlaubt, dürften bei den Smartphone-Nutzern aber nicht besonders gefragt sein. Damit haben viele Smartphone-Hersteller in der Türkei nun ein ähnliches Problem wie Huawei in den USA: Die Chinesen wurden durch US-Sanktionen von den Google-Diensten für Android abgeschnitten und verkaufen ihr jüngstes Flaggschiff Mate 30 Pro deshalb in vielen Regionen gar nicht.