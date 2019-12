Saalbach: Raufbold trat Polizisten in das Gesicht

Auch im Ort selbst stellten die Beamten eine Anzeige wegen Körperverletzung aus. Eine Auseinandersetzung zwischen einem Niederösterreicher (25) und einem Deutschen (28) eskalierte am Sonntag gegen 2.30 Uhr in einem Lokal. Dabei schlug der 25-Jährige seinem Kontrahenten mit einer Bierflasche ins Gesicht. Der Rettungswagen brachte den Deutschen verletzt in das Krankenhaus Zell am See. Der Niederösterreicher wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.