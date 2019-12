„Maut-Frei Party“: Ausnahme ab sofort gültig

Vom frühen Vormittag bis zur Mittagsstunde wurde am Sonntag am gesperrten Bundesstraßen-Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden sehr zünftig gefeiert. Durch diese Straßensperre sollte aber nicht nur die betroffene Bevölkerung bei Volksmusik, Glühwein, Bier und Leberkäse auf ihre Kosten kommen, sondern auch öffentlichkeitswirksam die Mautfreiheit auf diesem Streckenabschnitt der A12 bekannt gemacht werden. Weil ja in wenigen Tagen die alljährliche Reiselawine in die Skigebiete des Tiroler Unterlandes einsetzen wird.