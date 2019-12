Marcel Hirscher feiert seinen ersten Weltcup-Sieg

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Das Rennen im französischen Val d’Isère gilt als eines der technisch anspruchsvollsten im gesamten Skizirkus. Das Gelände ist extrem steil, auch die Länge des Kurses verlangt den Startern Einiges ab. Val d’Isère ist ein Kurs für die Talentiertesten unter den Skirennläufern und so überrascht es nicht, dass Marcel Hirscher gerade hier seinen ersten Weltcup-Erfolg feiern kann: Am 13. Dezember 2009 steht der damals erst 20-jährige Hirscher erstmals ganz oben auf dem Podest - er gewinnt den Riesenslalom vor dem Italiener Blardone und Benni Raich. Ende Jänner 2010 ist er im slowenischen Kranjska Gora zum zweiten Mal siegreich, die Saison beendet er auf dem sechsten Platz der Gesamtwertung.