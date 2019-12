Mehr Kinder starben als in zwei Vorjahren zusammen

Zwar gilt für Kinder im Straßenverkehr, dass sie stets und überall Vorrang haben, ihnen also auch bei nicht vorhandenem Schutzweg das gefahrlose Überqueren ermöglicht werden muss - die Realität jedoch sieht laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit anders aus: „Im Zuge einer unserer Erhebungen hat sich gezeigt, dass rund ein Drittel der Befragten sich nicht darüber im Klaren ist, dass Kindern das Queren von Straßen immer sicher und ungehindert ermöglicht werden muss. Sind Kinder in Begleitung Erwachsener unterwegs, wissen sogar nur elf Prozent der Befragten, dass auch in diesem Fall das Kind stets Vorrang hat“, so der Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit, Klaus Robatsch.