voestalpine muss 65 Mio. Euro Kartellstrafe zahlen

Der Linzer Konzern habe einem Vergleich mit den deutschen Kartellwächtern mit einem Bußgeld in Höhe von 65,5 Millionen Euro zugestimmt, hieß es. Teil des „Quartoblechkartells“ waren neben der voestalpine die Dillinger Hüttenwerke, Ilsenburger Grobblech und thyssenkrupp Steel Europe. „Ehemalige sowie die aktuellen Mitglieder des Vorstandes der voestalpine AG waren in diesen Sachverhalten weder involviert, noch hatten sie darüber Kenntnis“, betonte man am Donnerstag seitens des Unternehmens.