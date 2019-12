Tiroler Schaftrieb nun internationales Kulturerbe

Die gemeinsame Einreichung von Österreich, Italien und Griechenland wurde bei der Sitzung des zwischenstaatlichen UNESCO-Komitees in Kolumbien in die Repräsentative Liste aufgenommen. Die als „Transhumanz“ bezeichnete Tradition ist eine den Jahreszeiten folgende Alm- und Weidebewirtschaftung: die Wanderschaft von begleiteten Herden entlang bestimmter Routen. In Österreich ist sie in den Ötztaler Alpen beheimatet. Die Wanderungen - ausgehend von Südtirol nach Tirol und zurück - gelten als die einzige grenzüberschreitende Transhumanz in den Alpen, die über Gletscher führt.