Salzburg: „Auf diese Leistung darf man stolz sein“

Ein langjähriger Bullen-Beobachter war in der Pause außer sich: „Alle Salzburger verdienen die ,Krone’-Note 6 – Weltklasse!“ Ganz so eindeutig war der Fall freilich nicht. Aber was Österreichs Meister im „Jahrhundertspiel“ um den Einzug ins Champions League-Achtelfinale vor den Augen des früheren Salzburg-Trainers Rose zu Beginn gegen den Titelverteidiger Liverpool ablieferte, war absolut sehenswert. Für die 30.000 Fans in der Arena war es ein kleines vorweihnachtliches Präsent.