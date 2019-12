„Regionale“ Kiwis an Kärntner Schule geliefert

Jeder, der in Geografie aufgepasst hat, weiß: Mit Regional ist es da nicht weit her, nur mit der Lieferung. Dabei erfolgte sie nicht einmal an die Großküche eines Krankenhauses, sondern sogar an eine landwirtschaftliche Schule. Immerhin waren Radicchio und Dörrbirnen aus Kärntner Herkunft. So viel zur Regionalitätscharta der heimischen Politik.