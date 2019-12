Hochklassiges Derby-Spektakel endet ohne Sieger

In der Phase, als die Hütteldorfer die Gefahr scheinbar gebannt hatten, schlich sich Pichler in den Strafraum und ließ Strebinger mit einem Aufsitzer keine Chance. Vor dem Seitenwechsel rettete der Rapid-Goalie noch in höchster Not gegen Sarkaria (45.) und Monschein (45.+1). Trainer Dietmar Kühbauer stellte in der Pause mit der Hereinnahme von Debütant Adrian Hajdari auf eine Viererkette um. Kelvin Arase wechselte links in die Offensive, für die rechte Seite wurde Thomas Murg eingetauscht.