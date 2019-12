Larissa Marolt: Kleid bedeckt nur, was sein muss!

Topmodel im "Sturm der Liebe"

Larissa Marolt ist mittlerweile vermutlich eine der bekanntesten Österreicherinnen in Deutschland.

Sie war die erste „Austria‘s Next Topmodel“-Gewinnerin und durfte an der deutschen Version „Germany‘s next Topmodel“ teilnehmen. Geschickt nützte sie dies als Sprungbrett und sorgte wenig später als Kandidatin beim „Dschungelcamp“ für mehr Aufregung als jeder andere Kandidat davor. Mittlerweile hat Marolt sich als Schauspielerin etabliert und spielte unter anderem in der Serie „Sturm der Liebe“ mit.