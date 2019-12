WhatsApp-Nachrichten zerstören sich bald selbst

Das berichtet das auf den Messenger spezialisierte IT-Portal „WaBetaInfo“. Dort hat man die neue Funktion der „Disappearing Messages“ bereits in einer früheren Vorabversion von WhatsApp entdeckt, in der neuesten wurde sie nun auf „Delete Messages“ umbenannt. An der Funktion scheint also intensiv gearbeitet zu werden, was für eine baldige Einführung spricht.