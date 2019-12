Familiendrama in Ybbs: Kind aus Fenster geworfen

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 6. Dezember 2007 begeht ein Familienvater im niederösterreichischen Ybbs eine echte Wahnsinnstat: Der 22-jährige Mann tschetschenischer Herkunft wirft seine nur 21 Monate alte Tochter aus dem Fenster seiner Wohnung. Das Mädchen stürzt aus einer Höhe von neun Metern in die Tiefe und erleidet beim Aufprall tödliche Kopfverletzungen. Im August 2008 wird dem Täter der Prozess gemacht.