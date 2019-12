Schlagzahl erhöht: Türkis-Grün nächste Woche fix?

Die türkis-grünen Verhandlungen gehen in den Endspurt. Denn auch wenn sich die beiden Parteien nach außen hin nach wie vor vorsichtig geben, so sind sich ÖVP und Grüne einig, dass es problematisch wäre, sollte man vor Weihnachten keine Einigung erzielt haben. Und nachdem die Grünen das Ergebnis ja noch durch den Bundeskongress bestätigen lassen müssen, drängt die Zeit. Daher dürften bereits am Wochenende prophylaktische Einladungen an die Parteimitglieder rausgehen. Vermutlich mit zwei Terminen, einer frühestens am 14. Dezember und einer - für den Fall der Fälle - Anfang bis Mitte Jänner.