Verzweiflungstat: Mit Baby von Balkon gestürzt

Schüchtern lächelte die junge Mutter Freunden und Bekannten zu, als sie von zwei Wachebeamtinnen in den Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landesgerichtes geführt wurde. Doch als die Staatsanwältin zu erzählen begann, welche Tragödie sich in der Nacht auf den 5. April abspielte, vergoss die 36-Jährige bittere Tränen. „Es tut mir leid, was ich mit meiner Tochter gemacht habe“, schluchzte die durchaus sympathische Frau. An das, was damals geschah, erinnere sie sich nicht mehr. „Ich weiß nur, dass ich an einer schwere Krankheit leide.“