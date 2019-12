Student mit Pistole fasst Bewährungsstrafe aus

Nach der Vorlesung am 16. Oktober, wo er mit der Pistole im Hörsaal erwischt und vom Sicherheitsdienst entfernt wurde - an der Uni gilt ein generelles Waffenverbot -, habe er sich einen Platz zum Schießen suchen wollen: „Ich wollte in Wien schießen gehen. Ich hab‘ geglaubt, ich kann dort hinkommen und eine Runde schießen.“ Dass sich andere Studenten fürchteten, als sie das Schießeisen an seinem Gürtel bemerkten, war für den 39-Jährigen unverständlich: „Ich hab‘ die Glock am Körper getragen, damit niemand sie stehlen kann und niemand gefährdet wird.“