Student mit Pistole an Uni: Waffe „halbgeladen“

Nach dem Vorfall an der Uni Wien - ein Student hatte Mitte Oktober mit einer offen am Gürtel getragenen Pistole eine Vorlesung besucht und wurde, nachdem Tage später auch noch ein Messer bei ihm gefunden wurde, mit einem Hausverbot belegt - sind nun weitere Details bekannt geworden. So war die Waffe des Mannes „halbgeladen“, als er den Hörsaal betrat, teilte die Polizei am Samstag mit. Da der Verdächtige in sozialen Netzwerken Gewaltfantasien geäußert haben soll, ist nun auch der Verfassungsschutz in den Fall involviert.