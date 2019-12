Chaos-Bundespräsidentenwahl braucht drei Anläufe

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Chaotischer hätte die Bundespräsidentenwahl von 2016 wohl nicht ablaufen können. Am 24. April 2016 stehen zunächst sechs Kandidaten zur Wahl, aus denen Norbert Hofer von der FPÖ und Alexander Van der Bellen als unabhängiger Kandidat als Sieger hervorgehen. Bei der Stichwahl am 22. Mai geht Van der Bellen als knapper Sieger hervor. So knapp, dass die FPÖ die Wahl anficht. Fehlerhafter Kleber bei den Briefwahlkuverts macht die Chaos-Wahl schließlich perfekt - die Wahl muss erneut verschoben werden. Am 4. Dezember 2016 - nach sieben Monaten - steht der neue Bundespräsident der Republik Österreich endlich fest: Alexander Van der Bellen wird von den Wählern mit 53,8 Prozent der Stimmen bestätigt.