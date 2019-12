Alle schwärmen von Sturms großem Torwart-Juwel

Eiserner Wille

Während andere Teenager in diesem „gefährlichen“ Alter, wo allseits Verlockungen lauern, ihr Talent achtlos wegschmeißen, beißt Maric durch. Papa Simo: „Wenn Luka abends einmal was unternimmt, ruft er bald an und fragt, ob ich ihn nicht wieder abholen könnte.“ Von nix kommt nix. Dem Sturm-Goalie wird eine große Zukunft prophezeit. Mario Haas, als „Co“ beim U19-Team hautnah dabei, schwärmt: „Der Luka ist ein Wahnsinn! Abgebrüht, auch mit dem Fuß stark.“