Würgemord am Parkplatz: Jetzt Anklage eingebracht

Die Leiche von Brigitte G. wurde am späten Abend des 28. Mai in einem Gebüsch neben dem Parkplatz des Einkaufszentrums WestSide City in Amstetten entdeckt. Die 52-Jährige dürfte dem Beschuldigten - einem deutschen Staatsbürger - auf dem Weg zu ihrem abgestellten Auto begegnet sein.