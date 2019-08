Geldnot als Tatmotiv für Würgemord an Brigitte G.?

Für viel Aufsehen und auch Angst in der Bevölkerung hat der Würgemord-Fall rund um Brigitte G., der 52-jährigen Filialleiterin eines Supermarktes in Niederösterreich, gesorgt. Nun werden immer mehr Details über den Tatverdächtigen bekannt: Der Mann stammt aus Deutschland, ist 39 Jahre alt. Er wurde am Montagnachmittag festgenommen. Mögliches Motiv: die finanziell prekäre Lebenssituation des Verdächtigen.