Protest gegen den „Öffi-Schwund“ in Krumpendorf

Reduzierung der Busfrequenz in Krumpendorf

Die Reduzierung der Busfrequenz sorgt in der Gemeinde nicht nur für Kopfschütteln, sondern sogar für helle Empörung. Ein offener Brief an die Bürgermeisterin und den Gemeindevorstand soll ein Umdenken erwirken. „Es kann doch nicht sein, dass in Zeiten, wo alle Welt von Klimaschutz und Förderung des öffentlichen Nahverkehrs spricht, so entschieden wird. Und das von heute auf morgen“, ist Winfried Haider verärgert.