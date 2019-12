„Schlimme“ Niederlage für Pöltl-Klub San Antonio

Die San Antonio Spurs sind mit einer 98:132-Schlappe bei den Detroit Pistons ins zweite Saisonviertel der National Basketball Asscociation (NBA) gestartet. Sie erlitten am Sonntag (Ortszeit) die 14. Niederlage im 21. Spiel. Jakob Pöltl verbuchte acht Punkte, fünf Rebounds und drei Steals in 26:11 Minuten Spielzeit. Er gehörte in Abwesenheit von LaMarcus Aldridge der Startformation der Texaner an.