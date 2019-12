Ullmann vor Wiedersehen mit LASK: „Bereue nichts!“

„Kein Klub kann in zwei Jahren einen Verein überholen, der so wie Rapid über 30 Jahre für Furore gesorgt hat.“ Max Ullmann will seinen Wechsel zu Rapid noch keine Sekunde bereut haben. Auch jetzt - trotz der LASK-Erfolge in Europa - nicht. „Das ist nicht zu vergleichen“, sagt der grün-weiße Außenverteidiger. „Ich bin froh, dass ich hier bin.“