Neusiedl bekommt ein neues Spital

Vorgestellt hat Doskozil erste Ergebnisse des „Masterplans Spitäler“. „Die Gesundheitsversorgung im Nordburgenland soll langfristig auf höchstem Niveau gesichert sein. So, dass der gesamte Bezirk bestmöglich betreut werden kann“, sagt der SP-Politiker. Ab sofort ist ein Projektteam mit der Standortsuche für ein neues Krankenhaus beauftragt und soll alle Vorbereitungen für den Bau treffen. Auf der Grundlage eines Gutachtens kommt der Raum zwischen Neusiedl am See, Weiden und Gols infrage. „Die Lage des Spitals soll auf ein Einzugsgebiet von 30 Minuten Fahrzeit für 105.000 Menschen der ganzen Region, vor allem dem Seewinkel, abgestimmt sein“, so Wolfgang Habacher vom Entwicklungs- und Planungsinstitut für Gesundheit. Der Spitalsbau soll spätestens bis 2030 umgesetzt sein. Der Betrieb in Kittsee wird danach eingestellt.