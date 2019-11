Preisdruck oft schuld an kurzer Gerätelebensdauer

Das Empa-Team vom Zentrum für Elektronik und Zuverlässigkeitstechnik stößt aber durchaus auch auf echte Konstruktionsfehler, die allerdings alles andere als einfach auszumachen sind. So sahen sich die Forscher beispielsweise mit dem Fall eines Fahrzeugtyps konfrontiert, der immer nach rund 10.000 Kilometern in der Werkstatt landete, aber seltsamerweise nur in Ländern ohne Tempolimit. Außerdem trat der Defekt nach der Reparatur nie wieder auf.