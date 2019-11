Novomatic erwägt Rückzug aus Österreich-Geschäft

Der „Kurier“ berichtet über Signale, die Mitbewerber in der Glücksspielbranche vernommen haben wollen. So sollen Konsequenzen aus der Postenschacher-Affäre in den kommenden Wochen diskutiert werden. Demnach dürfte es um das Automaten-Glücksspiel und um Sportwetten gehen, heißt es in dem Bericht. Novomatic betreibt beides in der Admiral-Gruppe.