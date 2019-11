Ein Kätzchen für den guten Zweck

„Wir sind guter Dinge, den Erlös von 2016 für das neue Tageszentrum Haus Elisabeth noch zu toppen“, so der internationale Kunstplayer Ropac. Der Vorsatz dürfte gelingen: Schon der erste Abend brachte 60.000 Euro. So kommen in der Galerie am Mirabellplatz wahre Schätze unter den Hammer. Neben Erwin Wurms Selbstporträt als Essiggurkerl für 7350 Euro, sind auch Drucke von Arnulf Rainer im Angebot. Mit 1000 Euro ein wahres Schnäppchen. Tiefer ins Geldbörsel muss man für Alex Katz’ Frauenporträt „Kym in White Cap“ greifen. 28.600 Euro kostete das Kätzchen!