Polizei schnappte jugendliche Räuber in Innsbruck

Opfer eingeschüchtert

Der dritte Bursche (15) war infolgedessen so eingeschüchtert, sodass er den Unbekannten Bargeld in geringer Höhe übergab. Die Tätergruppe flüchtete in Richtung Kettenbrücke, im Zuge einer eigeleiteten Fahndung konnten vier Personen, 16-18 Jahre, (drei Marokkaner, ein Bulgare) angehalten und festgenommen werden. Dabei handelt es sich jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht um die Haupttäter. Nach der Einvernahme, die Verdächtigen bestreiten jeglichen Tatzusammenhang, wurde die Festnahme aufgehoben und die Anzeige erfolgt auf freiem Fuß.