Nader besiegt Italiener El Harraz nach Punkten

Für Nader war es in dem schlagreichen Fight der 21. Sieg bei je einem Remis und einer Niederlage. „Ich habe gewusst, dass es ein zäher Gegner ist, ich kann stolz sein auf die Leistung“, sagte Nader nach dem Sieg in der Erste Bank Arena in Kagran. El Harraz, der erstmals außerhalb Italiens antrat, musste in seinem 13. Kampf die erste Niederlage hinnehmen.