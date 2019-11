„Trump ist ein schlechter Witz“

Meine Tochter hätte Taylor heißen sollen. Kurz vor der Geburt rief mich meine Frau an, wir hatten gerade die ersten Handys bekommen. Ich war besorgt und fragte, ob alles in Ordnung sei. Sei meinte „Ich stehe gerade in der Emerson Street. Was hältst du vom Namen Emerson?“ Ich fand ihn gut, daher nannten wir sie so. Maddux heißt wie ein Sohn von Brad Pitt und Angelina Jolie, wird aber anders geschrieben. Meine Frau bestand auf „ux“ am Ende, da „ox“ übersetzt Ochse heißt.