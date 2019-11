Kurioses und Skurriles aus der Welt des Handballs

ÖSTERREICH 2014: „We Go Our Way“

Österreichs Teamtorhüter Thomas Bauer, damals beim TBV Lemgo in der deutschen Handball-Bundesliga unter Vertrag, nahm vor Beginn der EURO 2014 in Dänemark, bei der Österreich den 9. Rang belegte, den äußerst hörenswerten Song „We Go Our Way“ auf (Veröffentlichung am 6. Jänner 2014) und landete damit in den Charts.