Pensionistin übergab 40.000 Euro an Betrüger

Erst am Montag hatten Betrüger in Salzburg versucht, eine 88-Jährige auszunehmen, mit dem bekannten Trick: Die Tochter habe einen Unfall gehabt, der Schaden sei nicht gedeckt, nun müsse die Frau bezahlen, damit die Tochter nicht in Haft bleibe. Eine aufmerksame Bankangestellte verhinderte den Betrug. Anders am nächsten Tag.