Pongauer Flug-Unternehmer Knaus half in Tirol aus

Wir waren seit Donnerstag im Einsatz“, sagt Roy Knaus. Der Hubschrauberunternehmer aus St. Johann leistete mit seinen Helikoptern Nachbarschaftshilfe. „Wir waren während der Unwetter in Tirol und Kärnten unterwegs“, erzählt Knaus. Weil die Lage abseits der Landesgrenze ebenfalls drastisch war, musste er mit seinen roten Flugungeheuern aushelfen. Elf seiner Hubschrauber waren in den letzten Tagen im Einsatz. Einige hoben auch aus St. Johann ab. „Hauptsächlich waren es Versorgungs-, Evakuierungs- oder Beobachtungsflüge.“ Auch zur funktionierenden Stromversorgung trug Knaus bei: „Wir haben in Tirol mit dem Wind der Rotorblätter den Schnee von den Leitungen geblasen, damit sie nicht reißen.“