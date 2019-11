Kult-Schauspieler Karl Merkatz wird 1930 geboren

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Ein echter Wiener geht nicht unter - am 17. November 1930 erblickt Karl Merkatz das Licht der Welt. Der in Wiener Neustadt geborene Sohn eines Feuerwehrmannes will zunächst Tischler werden, findet dann aber zur Schauspielerei. Neben zahlreichen Engagements an verschiedenen Theatern in Österreich und Deutschland, brilliert Merkatz auf im TV. Seine Rollen als „Mundl“ und „Bockerer“ werden zum Kult.