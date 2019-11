Schwere Betrugsvorwürfe: Ferrari schlägt zurück!

Und die gab es nun auch - zumindest in der Übungseinheit. Vettel drehte am Freitag im zweiten Training in 1:09,217 Minuten die schnellste Runde, Zweitschnellster war sein Teamkollege Charles Leclerc aus Monaco. Ob Ferrari auch die angekündigte „Antwort auf der Strecke“ im Rennen geben kann? Das zeigt sich am Sonntag (18.10 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) in Interlagos.